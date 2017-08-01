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1 августа Вторник

Уфа   °

Инкассаторы Сбербанка пересели на смарткары и проехали 437 раз вокруг Земли

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Свой профессиональный праздник сегодня по всей стране отмечают инкассаторы. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.

В коллективе Сбербанка на Урале — свыше 1600 инкассаторов. Каждый год арсенал средств, с помощью которых они выполняют свои профессиональные обязанности, расширяется. На маршрут инкассаторы Сбербанка выходят в смарткарах. Внутри автомобиля оборудовано хранилище спецконтейнеров — особых кейсов, содержимое которых заливается несмываемыми чернилами при попытке неправомерного вскрытия. Пытаться угнать автомобиль тоже бесполезно — передвижение спецтранспорта отслеживается в онлайн-режиме, и оператор может дистанционно заглушить двигатель.

Инкассаторскими услугами Сбербанка пользуются свыше 13 тысяч организаций и торговых точек в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и в Республике Башкортостан. На обслуживании у инкассаторов — около шести тысяч банкоматов, в том числе других банков. За год инкассаторы Уральского банка Сбербанка проехали на спецавтомобилях 17,5 млн километров, что соответствует 437 оборотам вокруг Земли, совершив более 3 млн заездов на обслуживаемые объекты и банкоматы.

В конце июня в Нижнем Тагиле на знаменитом танковом полигоне «Старатель» прошли Всероссийские соревнования по многоборью среди сотрудников подразделений инкассации и охраны Сбербанка, дочерних банков и коллег по профессии из Росинкаса и Спецсвязи. В программу состязаний входили эстафета с отработкой действий во время чрезвычайных и нештатных ситуаций, вождение спецавтомобиля в сложных дорожных условиях, огневая подготовка и, впервые, упражнения по стрельбе из спецавтомобилей. Инкассаторы Уральского банка Сбербанка стали серебряными призерами этих Всероссийских соревнований.

«Ответственность, надёжность, умение сохранять спокойствие и контроль в сложных ситуациях — вот качества коллег, которые работают в службе инкассации. Благодаря им наши клиенты своевременно получают заработную плату, могут в удобное время и в удобном месте снимать наличные в банкоматах, а предприятия и банки без риска отправляют свои финансовые средства в любую точку страны. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов инкассации с профессиональным праздником и желаю им здоровья, успехов, благополучия!», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Теги: Сбербанк
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