Бывшему вице-мэру Уфы огласили приговор Фото: Олег Яровиков Бывшему вице-мэру Уфы огласили приговор Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Октябрьском районном суде Уфы 1 августа завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра столичной администрации Ильдара Хасанова. В мэрии он курировал финансы и инвестиционную политику.

Как сообщало агентство «Башинформ», чиновник совершил покушение на мошенничество в целях хищения у коммерческой фирмы 1,8 млн рублей. При передаче оговоренной суммы в марте этого года он был задержан сотрудниками Управления ФСБ по республике.

Экс-чиновник полностью признал свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств — факта сотрудничества со следствием, положительных характеристик с места работы и жительства, а также двоих несовершеннолетних детей — суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Бывшего вице-мэра также обязали выплатить штраф в полмиллиона рублей.