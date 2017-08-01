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1 августа Вторник

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Глава Башкирии увеличил стипендию для одаренных учащихся в два раза

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии увеличил стипендию для одаренных учащихся в два раза Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии увеличил стипендию для одаренных учащихся в два раза Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в два раза увеличена стипендия для одаренных учащихся. Соответствующий Указ подписал глава республики Рустэм Хамитов. Если раньше одаренные дети получали 350 рублей в месяц, то с 1 сентября 2017 года вознаграждение за их успехи и достижения составит 700 рублей ежемесячно.

В прошедшем учебном году стипендию главы РБ получали 100 школьников.

Теги: глава РБ, стипендии одаренным учащимся
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