Глава Башкирии увеличил стипендию для одаренных учащихся в два раза Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии увеличил стипендию для одаренных учащихся в два раза Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в два раза увеличена стипендия для одаренных учащихся. Соответствующий Указ подписал глава республики Рустэм Хамитов. Если раньше одаренные дети получали 350 рублей в месяц, то с 1 сентября 2017 года вознаграждение за их успехи и достижения составит 700 рублей ежемесячно.

В прошедшем учебном году стипендию главы РБ получали 100 школьников.