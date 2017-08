В Нефтекамске заработал сверхбыстрый интернет LTE-Advanced

Фото:





Фото:

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

МегаФон запустил в Нефтекамске сеть LTE-Advanced с реальными скоростями мобильного интернета, достигающими 186 Мбит/с. Одной из базовых станций с поддержкой этой технологии присвоено имя Шарифьяна Сахапова — мастера бригады поисковой скважины, давшей в 1955 году первую нефть месторождения этого района.

В районе базовой станции имени Шарифьяна Сахапова на стадионе «Торос» во время запуска работы новой технологии скорость мобильного доступа в Сеть составила 179 Мбит/с.

Блогеры и журналисты, приглашенные на запуск сети LTE-Advanced, протестировали скорость в других местах Нефтекамска. На Комсомольском и Юбилейном проспектах информацию можно скачать на скорости до 186 Мбит/с.

«В этом году мы продолжаем развивать стандарт LTE-Advanced в Республике Башкортостан. Это самая современная технология мобильной передачи данных, из всех существующих в коммерческих сетях России. И теперь она стала доступна жителям Нефтекамска. С ее помощью даже на средних скоростях 80 Мбит/с в Нефтекамске наши клиенты в связке с новой тарифной линейкой «Включайся!» могут без задержек звука и изображения смотреть видео с высоким качеством, мгновенно пользоваться приложениями в смартфонах и планшетах», — отмечает директор отделения по региону компании МегаФон Дамир Байгильдин.

«В своем видеопроекте на канале в YouTube я рассказываю о том, что происходит в России, о событиях, интересных местах, традициях, о жизни, не приукрашивая, а так, как есть на самом деле. В Нефтекамске я оказался впервые, это небольшой уютный город. Порадовало, что у МегаФона здесь работает LTE-Advanced, на таких скоростях можно делать видеостриминги в прямом эфире с телефона с высоким качеством изображения, интернет просто летает», — поделился видеоблогер Сергей Баклыков, автор англоязычного проекта «Real Russia».

Для работы технологии необходим современный смартфон с поддержкой стандарта LTE Carrier Aggregation (Cat.6). Например, высокие скорости доступны владельцам таких смартфонов, как HTC One (M9, М10) LTE, Sony Xperia Z3+E6553 LTE, LG H818P G4 LTE, Samsung Galaxy Note Edge, Samsung G920 Galaxy S6 LTE, Samsung G925 Galaxy S6 Edge LTE, Samsung Galaxy S8 SM-G950, Huawei Honor 6, 6 Plus, 7, Apple iPhone 7, 7 Plus.