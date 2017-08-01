Мэрия Уфы поручила проверить все счетчики в школах и детских садах Фото: Администрация г. Уфы Мэрия Уфы поручила проверить все счетчики в школах и детских садах Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе организуют проверку приборов учета в школах, детских садах и других социальных учреждениях.

Как сообщили сегодня на оперативном совещании в мэрии, выборочная поверка приборов учета выявила вопиющие нарушения. Выяснилось, что ресурсоснабжающие компании производят образовательным организациям и социальным учреждениям начисления по нормативам, а не за фактически потребленные коммунальные ресурсы. Это привело к значительному росту расходов социальных учреждений на жилищно-коммунальные услуги.

На совещании отметили, что поверка счетчиков не потребует больших затрат, не придется переплачивать за коммунальные ресурсы.

Начисление по нормативам администрация Уфы намерена рассматривать как исключительный случай, при этом каждый случай будет разбираться отдельно.

Если к 1 сентября ситуация не изменится, в отношении нерадивых руководителей школ, детских садов и других социальных учреждений будут приняты административные и кадровые меры.