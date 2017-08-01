В Башкирии в ДТП с иномаркой погиб 13-летний мотоциклист Фото: автор В Башкирии в ДТП с иномаркой погиб 13-летний мотоциклист Фото: автор

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Учалинском районе Башкортостана днем 31 июля в полицию поступило сообщение о ДТП около деревни Кучуково.

Прибывшая на место аварии следственно-оперативная группа предварительно установила, что нетрезвый 35-летний отдыхающий из Челябинской области, управляя «Фольксвагеном Пассат», совершил столкновение с мотоциклом «Стелс». 13-летний подросток-мотоциклист из Миасского района Челябинской области от полученных травм скончался. 12-летний пассажир мотоцикла доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, сообщается на сайте МВД по РБ.