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1 августа Вторник

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В Башкирии составлен Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии составлен Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля Фото: Карина Камаева

В Башкирии составлен Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля Фото: Карина Камаева

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru в Башкортостане за июль 2017 года.

В Топ-5 самых востребованных сфер у работодателей региона вошли: «Продажи» (41% от общего рынка вакансий), «Банки, инвестиции и лизинг» (32%), «Производство» (20%), «Начало карьеры» (11%) и «Рабочий персонал» (8%).

Самой «дорогой» вакансией июля стало предложение директора по развитию с вознаграждением от 10 тысяч евро.

На зарплату до 1 млн рублей может рассчитывать руководитель коммерческих проектов в Уфе.

Работу главного технолога в Уфе оценивают до 0,5 млн рублей.

На четвертой строчке рейтинга — вакансия исполнительного директора, чей труд оценивается от 150 тысяч рублей.

Замыкает Топ-5 самых дорогих вакансий июля управляющий операционным офисом — не ниже 140 тысяч рублей в месяц.

«Размер средней заработной платы в Башкортостане, предлагаемый работодателями, составил в июле 36 тысяч рублей. Если же посмотреть на зарплаты, в два раза превышающие среднее вознаграждение по республике, то больше всего вакансий с вознаграждением от 80 тысяч рублей в июле наблюдались в сферах «Продажи», «Банки», «Строительство» и «Рабочий персонал», — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе увеличилось в июле на 26%. Конкурс на одно предложение составил 6,1 соискателя на место.

Теги: вакансии, зарплата
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