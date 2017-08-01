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Жителей Башкирии предупреждают о сайтах-двойниках портала Росреестра

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Башкортостану предупреждает жителей республики о том, что в интернете появились сайты, использующие официальную символику Росреестра. «Двойники» предлагают услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас обнаружено уже порядка десяти подобных сайтов. Они, являясь примером недобросовестной конкуренции, вводят в заблуждение потребителей услуг и позиционируют себя в качестве агентов, действующих от лица Росреестра или Федеральной кадастровой палаты. На сайтах-двойниках предлагаются платные услуги, которые на самом деле предоставляются на бесплатной основе.

Официальными порталами для получения госуслуг Росреестра в электронном виде являются https://rosreestr.ru (Росреестр) и http://kadastr.ru (ФГБУ «ФКП Росреестра»). Никаких агентов и посредников у данных структур нет. Сайты с другими названиями никакого отношения к ведомству не имеют. Кроме того, одним из признаков подлинности документа, предоставляемого в электронном виде, является его заверение электронной подписью органа регистрации.

Теги: Росреестр
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