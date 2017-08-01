В Уфе стартовала операция «Должник» Фото: пресс-служба УФНС по РБ В Уфе стартовала операция «Должник» Фото: пресс-служба УФНС по РБ

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы с 1 августа стартовала профилактическая операция «Должник». Она продлится до 31 августа. Инспекторы ДПС совместно с другими службами полиции, судебными приставами будут выявлять неплательщиков штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Рейдовые мероприятия проводятся еженедельно в утренние и вечерние часы.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции напомнили, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Водители, просрочившие выплату, могут быть привлечены к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 15 суток либо наложение административного штрафа в двукратном размере. По закону, с 1 января прошлого года гражданам предоставлена возможность уплатить половину суммы штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

«Выявлять в транспортном потоке уклонистов помогает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который при обнаружении движущегося автомобиля по номеру определяет, имеется ли исполнительное производство в отношении автовладельца. Система предупреждает об этом звуковым сигналом и одновременно выводит номер машины на экран монитора, — рассказали в пресс-службе УФНС России по РБ. — Дежурные сотрудники ГИБДД останавливают должника, а судебные приставы производят арест и эвакуацию автомобиля».

Машина возвращается владельцу только после погашения всей суммы долга, а также дополнительных расходов за услуги эвакуатора.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, Управление Федеральной налоговой службы по РБ рекомендует гражданам проверить наличие или отсутствие задолженности по налогам любым доступным способом:

— обратиться в ближайший многофункциональный центр;

— с помощью сайта государственных услуг www.gosuslugi.ru;

— воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru;

— обратиться непосредственно в инспекцию по месту учета.