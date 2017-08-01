В Уфе башкирские парламентарии встретятся с делегацией индонезийской провинции Западная Ява
УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В среду, 2 августа, в Доме Государственного Собрания — Курултая Башкортостана состоится встреча делегации провинции Западная Ява и депутатов республиканского парламента. Индонезийскую делегацию возглавляет губернатор провинции Западная Ява Ахмад Хирьяван. В составе делегации парламентарии Законодательного совета Западной Явы, представители органов исполнительной власти и крупных банков. От Государственного Собрания РБ во встрече примут участие спикер республиканского парламента Константин Толкачев, его заместители, председатели постоянных комитетов Госсобрания. В ходе встречи предполагается обсудить перспективы межпарламентского взаимодействия, экономического и культурного сотрудничества Башкортостана и Западной Явы, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.
Начало встречи в 11.00 в Геральдическом зале.