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1 августа Вторник

Уфа   °

В Уфе башкирские парламентарии встретятся с делегацией индонезийской провинции Западная Ява

ПОЛИТИКА

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В среду, 2 августа, в Доме Государственного Собрания — Курултая Башкортостана состоится встреча делегации провинции Западная Ява и депутатов республиканского парламента. Индонезийскую делегацию возглавляет губернатор провинции Западная Ява Ахмад Хирьяван. В составе делегации парламентарии Законодательного совета Западной Явы, представители органов исполнительной власти и крупных банков. От Государственного Собрания РБ во встрече примут участие спикер республиканского парламента Константин Толкачев, его заместители, председатели постоянных комитетов Госсобрания. В ходе встречи предполагается обсудить перспективы межпарламентского взаимодействия, экономического и культурного сотрудничества Башкортостана и Западной Явы, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Начало встречи в 11.00 в Геральдическом зале.

Теги: Госсобрание РБ, межпарламентское сотрудничество
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