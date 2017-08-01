НКО Башкирии получили первые в 2017 году гранты Президента России на сумму почти 14 миллионов рублей Фото: Карина Камаева НКО Башкирии получили первые в 2017 году гранты Президента России на сумму почти 14 миллионов рублей Фото: Карина Камаева

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

11 некоммерческих организаций Башкортостана стали победителями первого в 2017 году конкурса президентских грантов. Всего в числе победителей 970 НКО из 79 регионов. Общая сумма грантов — 2 млрд 250 млн рублей, сообщает Фонд президентских грантов. НКО республики выиграли почти 14 миллионов рублей.

Среди победителей проект Стерлитамакского благотворительного фонда «Мать и дитя» — эко-реабилитационный центр для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На его реализацию организация получит 2 883 890 рублей по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Как сообщало агентство «Башинформ», реабилитационный центр, который будет построен в Караидельском районе, сможет принимать одновременно до 80 человек. Объект будет включать семь гостевых домов, детские и игровые площадки, лечебно-реабилитационный корпус. Открытие запланировано на 1 июня 2018 года.

Обладателем грантов Президента РФ стала еще одна некоммерческая организация из Стерлитамака. Это «Союз успешных женщин» с проектом «Жизнь в 3Д. Действие. Движение. Достижение». Она получит 1 384 949 рублей по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» на реализацию проекта «Ступеньки», направленного на организацию процесса социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, выиграл 2 250 341 рублей по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Грантом отмечена интегративная социально-терапевтическая школа «Я тоже ученик» для детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра. Авторы проекта — региональная общественная организация инвалидов ««Аленький цветочек» для содействия детям-инвалидам и людям с ограниченными возможностями». Они удостоены 1 448 968 рублей по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Грант в размере 758 548 рублей получит Автономная некоммерческая организация по развитию гуманитарного образования «Объединение учителей истории и обществознания РБ» на проект «Историко-культурное наследие на кончиках пальцев: аудиотактильное знакомство с архитектурным наследием России для людей с нарушениями зрения».

Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов отмечена грантом в размере 580 960 рублей на организацию и проведение многоэтапного интегрированного интеллектуального турнира на тему «История России».

Бурзянская районная организация этого же общества выиграла 493 620 рублей на проект «Компьютерная грамотность в быту».

Открытый республиканский чемпионат «Мозговой штурм» по финансовой грамотности для старшеклассников «Из копеек — рубль, из ручейков — море» Башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» РБ удостоен 492 820 рублей.

В числе грантополучателей общественная организация «ЮЛУК» из Гафурийского района. Проект «Памятник — дедам, спортплощадка — внукам» удостоен гранта в размере 499 956 рублей по направлению «Сохранение исторической памяти».

Полный список победителей доступен здесь.

В отношении заявок, которые не набрали необходимого количества баллов в первом конкурсе, фонд подготовит сводный анализ типовых ошибок. Фонд также пригласит участников первого конкурса на вебинары и очные семинары по подготовке заявок на второй конкурс.