Уфимская «пленница» пыталась спуститься с балкона при помощи простыней Фото: Служба спасения 112 Уфимская «пленница» пыталась спуститься с балкона при помощи простыней Фото: Служба спасения 112

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В службу спасения Уфы 31 июля около 15.00 позвонил мужчина. Он сообщил, что на балконе второго этажа жилого дома по улице Лесунова стоит девушка, которая вяжет из простыней веревку, чтобы спуститься вниз. По словам звонившего, она грозилась выпрыгнуть из окна, если не прибудет помощь. Об этом агентству «Башинформ» сообщила пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина.

Спасатели прибыли по указанному адресу. Выяснилось, что девушку дома запер сожитель. Другого варианта, кроме как попытаться выбраться через окно, у нее не было. С помощью альпинистского снаряжения сотрудник Поисково-спасательного отряда организовал ей страховку. Уфимская «пленница» самостоятельно по лестнице спустилась вниз, где ее уже ждали полицейские для более подробного выяснения причин и обстоятельств «побега».