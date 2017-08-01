Башкирия поддержит строительство распределительного центра сельхозпродукции Фото: автор Башкирия поддержит строительство распределительного центра сельхозпродукции Фото: автор

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подписал распоряжение об оказании государственной поддержки строительству распределительного центра сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Уфе.

Инициатор проекта — ООО «Сигма».

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, инвестор получил право на государственную поддержку в виде налоговых льгот по налогу на имущество в сумме 44,7 млн рублей.

Завершение строительства планируется в III квартале текущего года. Этот проект — вторая очередь складского комплекса класса A — «Сигма Логопарк». Площадь первой очереди складского комплекса составляет 36 тысяч квадратных метров.

Проект реализуется в формате build-to-suit (строительство под заказ). Заказчиком является X5 Retail Group — одна из ведущих компаний розничной торговли. Ей принадлежат такие бренды, как «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель».

Цель проекта — развитие складской логистики для дальнейшего построения бизнеса в регионе. Объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей.