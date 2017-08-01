250 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат пенсии в повышенном размере Фото: mailservice 250 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат пенсии в повышенном размере Фото: mailservice

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 августа в России работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Размер прибавки зависит от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году. Максимальная прибавка составит примерно 222 рубля.

По данным Пенсионного фонда России, на сегодняшний день в стране насчитывается около 43 млн пенсионеров, примерно треть из них — работающие. В Башкортостане трудятся 250 тысяч пенсионеров.

Как пояснили в пресс-службе Отделения ПФР по Башкортостану, перерасчет пенсий производится автоматически, в беззаявительном порядке. Финансирование расходов на выплату обеспечено в полном объеме.

Согласно графику, выплата пенсий будет производиться отделениями почтовой связи с 3 по 24 августа. В кредитные организации перечисление денежных средств будет осуществлено в установленные договором сроки.