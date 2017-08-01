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На XXIII Сурдлимпийских летних играх башкирские атлеты завоевали 11 медалей

СПОРТ

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Самсуне (Турция) завершились XXIII Сурдлимпийские летние игры. В составе сборной команды России выступили десять спортсменов из Башкортостана — Карина Хакимова, Рустем Ахметов, Заур Беданоков, Ринат Кадыров, Рустем Назмутдинов, Михаил Сидоров, Лиана Тимашева, Юлия Абубякирова, Нелли Ерофеева и Денис Хакимов. Они боролись за медали в бадминтоне, легкой атлетике и дзюдо.

Сборная России выиграла общекомандный зачет. В копилке россиян 83 золотые, 51 серебряная и 61 бронзовая награды. На втором месте — Украина (21-41-36), на третьем — Республика Корея (17-19-13).

На счету башкирских спортсменов 11 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и одна бронзовая.

Легкоатлетка Юлия Абубякирова победила на дистанции 800 метров и выиграла командное «золото» в эстафете 4 по 100 метров.

В бадминтоне Карина Хакимова имеет «серебро» в командном турнире.

Наибольшее количество медалей у Башкортостана в дзюдо: чемпионами стали Рустем Ахметов (100 кг) и Ринат Кадыров (90 кг); Кадыров также — серебряный призер в командном турнире в своей категории; еще серебряные награды у Заура Бедонокова (личное и командное, 81 кг), Михаила Сидорова (81 кг, командное) и Лианы Тимашевой (63 кг, командной); Тимашева выиграла «бронзу» в личном первенстве.

Теги: XXIII Сурдлимпийские летние игры
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