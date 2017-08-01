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В Уфе в тушении горящего дома около ТЦ «Июнь» участвовали 33 огнеборца и 11 спецмашин

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в тушении горящего дома около ТЦ «Июнь» участвовали 33 огнеборца и 11 спецмашин Фото: группа «БашДТП»

В Уфе в тушении горящего дома около ТЦ «Июнь» участвовали 33 огнеборца и 11 спецмашин Фото: группа «БашДТП»

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на центральный пункт пожарной связи 31 июля в 22.02 поступило сообщение о пожаре по улице Комсомольской. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, то обнаружили открытое горение одноэтажного бревенчатого жилого дома.

«В тушении пожара участвовали силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 11 единиц техники и 33 человека личного состава, в том числе от МЧС — семь единиц спецтехники и 25 спасателей», — прокомментировали в пресс-службе республиканского МЧС.

Огнем значительно повреждены кровля и веранда дома. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. На месте пожара работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

В ведомстве напомнили жителям республики о необходимости соблюдения правила пожарной безопасности в быту.

«Следует тщательно следить за состоянием электропроводки, газового оборудования, не допускать курения в неположенных местах, не оставлять без присмотра источники открытого огня, в том числе непотушенные сигареты», — подчеркнули в МЧС.

Теги: пожар, МЧС
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