В Уфе инкассаторская машина врезалась в пассажирские «ГАЗели» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk





В Уфе инкассаторская машина врезалась в пассажирские «ГАЗели» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на новом Затонском мосту вечером 31 июля произошло ДТП с участием трех машин. Предварительно установлено, что пассажирская «ГАЗель» взяла на буксир другую маршрутку. Из-за технических неполадок они остановились, выставив аварийный знак. Через какое-то время в них въехал инкассаторский автомобиль.

В группе «Дорожный патруль Уфа» «ВКонтакте» сообщается, что в аварии никто не пострадал. На момент ДТП в салонах «ГАЗелей» пассажиров не было.