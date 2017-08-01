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В Уфе открыт прием заявок на III Башкирский питчинг дебютантов

КУЛЬТУРА

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе открыт прием заявок на III Башкирский питчинг дебютантов. Событие пройдет 12-14 октября в рамках Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» и в рамках Всероссийского питчинга дебютантов.

К рассмотрению принимаются работы в категории «Короткометражное игровое кино» — сценарии игровых фильмов продолжительностью до 30 минут. Призовой фонд Башкирского питчинга дебютантов составляет 100 тысяч рублей. Победители получат сертификаты по 50 тысяч, 30 тысяч и 20 тысяч рублей на аренду оборудования на киностудии «Башкортостан». Свои призы вручат партнеры и организаторы Всероссийского питчинга дебютантов.

Для участия необходимо прислать анкету участника и сценарий или развернутый синопсис на адрес: 3pitching-ufa@mail.ru до 15 сентября. Приветствуется дополнить заявку фото/видео материалами, ссылками на работы, информацией о съемочной группе. Дата публикации шорт-листа питчинга — 1 октября 2017 года на официальном сайте Союза кинематографистов Башкортостана, на сайте Молодежного центра СК РФ и в группе Молодежного центра Союза кинематографистов Башкортостана.

Организаторы питчинга: Молодежный центр Союза кинематографистов Башкортостана и России, Союз кинематографистов Башкортостана и России, киностудия «Башкортостан».

Питчинг (англ. pitch — выставлять на продажу) — презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.

Теги: кино
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