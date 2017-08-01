В Башкирии дан официальный старт продажи арбузов и дынь

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане официально начинается сезон продажи бахчевых культур. Продавать арбузы и дыни до конца октября будут как в магазинах, так и на специально оборудованных развалах.

Несмотря на то, что арбузы и дыни можно было купить и раньше, Роспотребнадзор рекомендовал не рисковать и дождаться бахчевых культур из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев. У продавцов при себе должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

Санитарные службы отмечают, реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их необходимо убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.

В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что хороший, зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелая ягода обязательно покрыта твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.

Лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, нужно обязательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть.

Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Арбуз содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом — ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз — мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, этот плод покупать не стоит.