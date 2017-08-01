Уфимский «Салават Юлаев» стартует на Кубке губернатора Нижегородской области
УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В первый день августа уфимский «Салават Юлаев» стартует на первом своем предсезонном турнире в Нижнем Новгороде — Кубке губернатора Нижегородской области. Турнир пройдет с 1 по 7 августа.
Состав уфимской команды на этот турнир:
вратари — Андрей Кареев, Бен Скривенс, Владислав Булыгин;
защитники — Станислав Гареев, Максим Гончаров, Анатолий Елизаров, Денис Куляш, Филипп Ларсен, Александр Логинов, Григорий Панин, Руслан Петрищев, Григорий Ващенко;
нападающие — Эдуард Гиматов, Илья Зубов, Йоонас Кемппайнен, Денис Кокарев, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Доминик Кубалик, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Максим Майоров, Игорь Макаров, Даниил Скориков, Линус Умарк, Теему Хартикайнен, Степан Хрипунов, Георгий Бусаров, Евгений Бодров, Вячеслав Солодухин.
Расписание уфимской команды на Кубке (время уфимское):
1 августа, 21.00 «Торпедо» — «Салават Юлаев»;
3 августа, 17.00 «Ак Барс» — «Салават Юлаев»;
4 августа, 17.00 «Спартак» — «Салават Юлаев»;
5 августа, 21.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»;
7 августа, 15.00 «Металлург» (Новокузнецк) — «Салават Юлаев».
Первая встреча с хозяевами будет показана в прямом эфире КХЛ-ТВ.