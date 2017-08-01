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1 августа Вторник

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Уфимский «Толпар» потерпел второе поражение на домашнем «Кубке Салавата Юлаева»

СПОРТ

Уфимский «Толпар» потерпел второе поражение на домашнем «Кубке Салавата Юлаева» Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Толпар» потерпел второе поражение на домашнем «Кубке Салавата Юлаева» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» снова проиграл на домашнем предсезонном турнире «Кубок Салавата Юлаева». Во втором туре команда уступила «Авто» из Екатеринбурга — 1:2 в овертайме.

В составе уфимцев шайбу забросил Николай Сытый.

В других матчах «Реактор» (Нижнекамск) обыграл ХК «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 3:2, а челябинские «Белые Медведи» без проблем разгромили «Спутник» из Альметьевска — 5:0.

Игры 1 августа (Дворец спорта, ул.Зорге):

12:00 «Мамонты Югры» – «Спутник» (большая арена);

15:30 «Белые Медведи» – «Авто» (малая арена);

19:00 «Толпар» – «Реактор» (большая арена).

Теги: хоккей, предсезонные турниры
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