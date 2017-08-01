Уфимский «Толпар» потерпел второе поражение на домашнем «Кубке Салавата Юлаева» Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Толпар» потерпел второе поражение на домашнем «Кубке Салавата Юлаева»
Уфимский «Толпар» потерпел второе поражение на домашнем «Кубке Салавата Юлаева» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский «Толпар» снова проиграл на домашнем предсезонном турнире «Кубок Салавата Юлаева». Во втором туре команда уступила «Авто» из Екатеринбурга — 1:2 в овертайме.
В составе уфимцев шайбу забросил Николай Сытый.
В других матчах «Реактор» (Нижнекамск) обыграл ХК «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 3:2, а челябинские «Белые Медведи» без проблем разгромили «Спутник» из Альметьевска — 5:0.
Игры 1 августа (Дворец спорта, ул.Зорге):
12:00 «Мамонты Югры» – «Спутник» (большая арена);
15:30 «Белые Медведи» – «Авто» (малая арена);
19:00 «Толпар» – «Реактор» (большая арена).