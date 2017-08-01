По Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра - МЧС Фото: Олег Яровиков По Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра - МЧС Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

1 августа на территории Башкортостана ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает региональное МЧС со ссылкой на Башгидромет.

В период штормовых ветров следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

Также необходимо обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.