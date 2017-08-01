В Баймаке прошли конные состязания «Канатлы Ат» Фото: администрация Баймакского района В Баймаке прошли конные состязания «Канатлы Ат» Фото: администрация Баймакского района

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Зрителями традиционного Большого круга Башкортостана «Канатлы Ат», в котором участвуют скакуны и рысаки, рожденные в хозяйствах нашей республики, на этот раз стали жители Баймакского района.

Первые этапы «Канатлы Ат» уже состоялись в Дюртюлинском, Иглинском и Дуванском районах. Четвертый этап состязаний прошел близ Графского озера, на месте проведения районных сабантуев. Любители конного спорта увидели скачки и бега, полные азарта и задора, сообщили в администрации Баймакского района.

В розыгрыше приза «Сағыштырыу» («Сравнение») для рысаков орловской породы трехлетнего возраста на классической дистанции отличился жеребец Кубрик под управлением известного наездника Александра Машинца.

Приз «Ышаныс» («Доверие») для лошадей рысистых пород на дистанции 1600 метров в трудной борьбе заслуженно достался жеребцу Гэйли. К победе его привел наездник Рамзиль Таймасов.

Среди орловских рысаков четырехлетнего и старшего возраста в заезде за приз «Жемчужина Отечества» на классической дистанции блестяще выступил жеребец Выпуск с наездником Александром Саидовым.

Скачку на дистанции 2700 метров на приз Урал-батыра для лошадей чистокровной верховой породы трехлетнего и старшего возраста выиграла Снежана Таймасова на гнедом жеребце Стар Чэмп.

Несколько заездов скачек и бегов прошли помимо номинаций «Канатлы Ат».

В розыгрыше приза Баймакского района на дистанции 5400 метров победу одержал жеребец Венчестер под седлом жокея Артура Абубакирова.

Приз города Баймака увез в Уфу наездник Александр Машинец, который выступал на жеребце Кипучий. Среди рысаков четырехлетнего возраста на приз Алдар-батыра первым стал гнедой жеребец Медовый под управлением Рамзиля Таймасова, одержавшего в этот день уже вторую победу.