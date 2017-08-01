Башкирия в федеральных СМИ: посол на «Надежде», «Форсаж» отдыхает, в призерах по гречке и мэрам

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

«РИА Новости» несет россиянам радостную весть: «Парусник "Надежда" возвращается во Владивосток через три океана». Парусное учебное судно «Надежда», на котором проходят практику курсанты Морского и Морского технологического колледжей, возвращается во вторник из Калининграда во Владивосток. Сто двадцать молодых ребят и шесть руководителей практики на паруснике "Надежда" прошли по морям и океанам тысячи миль, посетили порты разных стран мира.

Ходил по морям-океанам и представитель Башкирии, причем, не кто иной, как серебряный медалист Олимпийских игр по бобслею, а ныне – посол ГТО Алексей Селиверстов. Утром он проводил зарядку, занимался с ребятами физической подготовкой и готовил их испытаниям ГТО. Благо размеры парусника «Надежда» позволяют проводить на его палубе большинство обязательных испытаний комплекса. Почти все основные нормативы можно сдать «в таких необычных условиях», включая бег, поскольку длина судна составляет 100 с лишним метров, «и даже плавание», — удивляется агентство.

Могли ли жители деревни Расмикеево Иглинского района, которую и в Башкирии-то никто не знает, предположить, что их населенный пункт станет известным на всю страну? А ведь стал – благодаря дождю и двум десяткам туристов, которых отсекла от мира вышедшая из берегов река Иргазы. Не сумев преодолеть водную преграду, туристы прибегли к услугам МЧС, которые автоматически становятся достоянием СМИ. «Интерфакс – Россия» так и сообщил: «Два десятка отдыхающих на реке в Башкирии оказались отрезанными от выезда из-за перелива дороги после сильного дождя»

«АиФ Урал» рекламирует фильм режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», примазываясь к нашей славе, мол, к дистрибуции причастна Свердловская киностудия. «Фильм из Башкирии выйдет на широкий экран после премьеры в Екатеринбурге», обещает издание, и поясняет: в Екатеринбурге во вторник, 1 августа, состоится премьера новой российской комедии «Из Уфы с любовью», которую уже высоко оценили кинокритики и популярные видеоблогеры. «А в Башкирии кинокартина неожиданно обогнала по просмотрам блокбастер «Форсаж 8» и вышла на первое место во всероссийском рейтинге по наработке на копию».

Также екатеринбургское «ФедералПресс» передает из Уфы – с уважением: «Бремя инноваций: власти Башкирии решили в два раза увеличить расходы на науку и разработки». В сообщении говорится: «Правительство Башкирии утвердило концепцию региональной технологической инициативы. Документ вступит в силу в 2018 году и рассчитан до 2023. За пятилетку в республике хотят в два раза увеличить расходы на исследования и разработки, в 1,5 раза повысить объем инновационной продукции».

А вот REGNUM наводит тень на плетень: «Изучение башкирского языка в Башкирии: патовая ситуация для властей». По мнению ряда экспертов, — пишет агентство, — языковой вопрос в Башкирии возник не в 2017 году, и не с начала правления регионом Рустэмом Хамитовым, а гораздо раньше: даже во времена руководства республикой Муртазой Рахимовым были башкиры, которые считали, что башкирский язык не нужно навязывать. Ну и какой же тут пат, особенно после выступления Владимира Путина в Йошкар-Оле?

По многим показателям Башкирия входит в число российских лидеров. Тот же REGNUM сообщил, что уфимский мэр Ирек Ялалов в июньско-июльском рейтинге российских градоначальников занял третье место, уступив только Сергею Собянину (Москва) и Константину Полежаеву (Белгород).

А «Газета.Ru», анализируя цену на гречку, которая «с начала года снизилась на 19%», приводит данные Минсельхоза России: хотя данную культуру выращивают 49 регионов, около 75% валового сбора приходится на шесть регионов-лидеров: Алтайский край (сбор в среднем за последние пять лет — 376,5 тыс. тонн), Орловская область (80,1 тыс. тонн), Башкирия (64,5 тыс. тонн), Оренбургская область (45,7 тыс. тонн), Курская область (43,8 тыс. тонн) и Воронежская область (33,3 тыс. тонн).