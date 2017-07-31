В Башкирии с начала 2017 года более 70% случаев заражения ВИЧ-инфекцией произошло половым путем Фото: Андрей Старостин В Башкирии с начала 2017 года более 70% случаев заражения ВИЧ-инфекцией произошло половым путем Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане растет число новых случаев передачи ВИЧ-инфекции половым путем. За первое полугодие 2017 года эта цифра достигла уже более 71% случаев. Заражение парентеральным путем составило 27,1% случаев; вертикально (от матери ребенку во время беременности, в родах) – 1,9% случаев.

С начала текущего года в республике лабораторно выявлено 1 418 ВИЧ-инфицированных лиц, что на 8,5% ниже, чем за аналогичный период 2016 года (1 549 человек). В том числе 63,3% мужчины (897 человек) и 36,7% женщины (521 человек).

Показатель заболеваемости по РБ составил 34,9 на 100 000 населения (в прошлом году — 38 на 100 тысяч населения). В Уфе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель заболеваемости снизился на 30,3%, составив 29,9 против 42,9 на 100 тыс населения, привели данные в Роспотребнадзоре по РБ.

Пройти бесплатный и анонимный тест на ВИЧ всегда можно в поликлиниках по месту жительства или в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ул. Достоевского 132, к. 15, тел.: +7 (347) 251-11-36).