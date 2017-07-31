Эмиль Сайфутдинов и сборная России - пятые на Всемирных играх во Вроцлаве

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Сборная России по спидвею заняла пятое место на завершившихся во Вроцлаве (Польша) Всемирных играх. Спидвей не входил в основной перечень видов спорта, по котором проводятся эти соревнования, задуманные как альтернатива Олимпийским играм, но был включен в программу в качестве дополнительного вида, по усмотрению организаторов. Кстати, уже во второй раз, в первый раз такое было на вторых ВИ — в 1985 году в Лондоне.

В соревнованиях участвовали команды семи стран, занявших первые семь мест в рейтинге сильнейших по результатам Кубка мира 2016 года. Как и следовало ожидать, трибуны Олимпийского стадиона во Вроцлаве, были заполнены до отказа. По словам польских телекомментаторов, на спидвей пришло больше зрителей, чем на все остальные, основные виды программы. И они были вознаграждены победой чемпионов мира — сборной Польши, которая в финальном заезде со счетом 5:1 опередила Австралию.

Но в финал успешно начавшим соревнования полякам удалось пробиться лишь через дополнительный заезд со шведами, поскольку по результатам основной части гонки они оказались на втором месте, уступив одно очко австралийцам (23:24). А помогла полякам занять не первое, а второе место, Россия, которая в 13-м заезде добилась ничейного результата с хозяевами дорожки (3:3). Оттеснив на последнюю позицию самого результативного гонщика турнира Бартоша Змарзлика, Эмиль Сайфутдинов с Виктором Кулаковым, умело ведя парную гонку, сумели не пропустить вперед азартно атаковавшего их весь заезд поляка.

Правда, команде России это помогло мало, поскольку было потеряно много очков в прологе гонки. Однако с последнего места мы ушли и опередили в итоге такие именитые команды как Дании и Великобритании.

Золотые медали Всемирных игр получили поляки Змарзлик (15+3), Яновски (7+2) и Дудек (1), серебряные — австралийцы Дойл (15+0), Фрике (7+1) и К.Холдер (2), бронзовые — шведы Линдгрен (11) и Линдбек (9). На четвертом месте сенсационно оказались гонщики Германии — 17 очков, у России — 16 (Сайфутдинов — 9, Кудряшов — 5, Кулаков — 2), далее — Дания (15) и Великобритания (11).

Следующие Всемирные игры состоятся в 2021 году в Бирмингеме (США). На них, как известно, претендовала Уфа, но, желая наказать Россию за независимую политику, МОК отдал предпочтение ничем не примечательному городишке в штате Алабама. Правда, поговаривают, что в 2025 году эти игры, интересующие любителей спорта ничуть не больше очередного футбольного матча любого национального чемпионата, могут пройти в Казани или Сочи.

На прошедших ВИ атлеты России заняли уверенное первое место в медальном зачете, но это едва ли известно большинству любителей спорта, так как регулярную информацию давало только ТАСС, да вело репортажи МатчТВ.

На снимке — битва Польши и России. Номер 6 — Кулаков, 11 — Змарзлик, 12 — Яновски, 17 — Сайфутдинов.