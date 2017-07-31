Для главврачей введен возрастной ценз Фото: Ксения Калинина Для главврачей введен возрастной ценз Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Для главврачей государственных медучреждений и их заместителей установлен предельный возраст пребывания в должности в 65 лет. Соответствующий федеральный закон подписал Президент России, сообщается на сайте Кремля.

«Федеральным законом устанавливается предельный возраст для замещения должностей руководителей медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления, заместителей руководителей, а также руководителей филиалов указанных организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров», – отмечается в справке к документу.

После того как главврачу исполнится указанный возраст, его (с его согласия) обязаны перевести на другую должность, подходящую по квалификации. При этом продлить срок работы на занимаемой должности до 70 лет все-таки возможно, в том случае, если это решение будет принято на общем собрании медучреждения.

Закон вступает в силу с 1 октября.

«Трудовые договоры, заключенные с руководителями медицинских организаций, заместителями руководителей, а также руководителями филиалов медицинских организаций, которые достигли на 1 октября 2017 года возраста 65 лет или достигнут этого возраста в течение трех лет после указанной даты, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных такими трудовыми договорами, но не более чем в течение трех лет со дня вступления в силу федерального закона», – уточняется в документе.