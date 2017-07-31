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31 июля Понедельник

Уфа   °

Вербовщики террористов должны нести не меньшую ответственность, чем исполнители – спикер парламента Башкирии

ПОЛИТИКА

Вербовщики террористов должны нести не меньшую ответственность, чем исполнители – спикер парламента Башкирии Фото: Олег Яровиков

Вербовщики террористов должны нести не меньшую ответственность, чем исполнители – спикер парламента Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», ужесточающий наказание за вербовку террористов. Законопроектом предлагается дополнить часть 4 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») новым составом преступления – подготовка, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из таких преступлений, как теракт, прохождение обучения в целях террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, захват заложника, угон воздушного судна, сопряженный с совершением теракта. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«К сожалению, для ряда преступных организаций терроризм сегодня превратился в прибыльный бизнес глобального масштаба, не совместимый ни с какими общечеловеческими ценностями. Чем больше человек привлечет в ряды террористов вербовщик, тем больше заработает. Эту деятельность необходимо пресекать на корню. Вербовщик должен нести не меньшую ответственность, чем террорист-исполнитель, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев эту инициативу думцев. – Я возглавляю Комиссию по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции в Совете законодателей России. Не так давно мы с коллегами проанализировали антитеррористическую обстановку в регионах России. Ситуация непростая. Террористы используют новые методы и арсеналы средств. Отмечены случаи попыток вербовки представителей государственных и муниципальных органов власти, силовых структур, проникновения экстремистов в общественные организации. На основе полученных данных во время заседания Президиума Совета законодателей России мы внесли предложения по введению новаций в законодательство, которые помогли бы эффективнее противодействовать этому злу. Рассматриваемый Госдумой законопроект об ужесточении ответственности для вербовщиков находится в том же русле, что и наша работа. Любые формы склонения к терроризму должны пресекаться государством жестко и бескомпромиссно».

Теги: борьба с терроризмом
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