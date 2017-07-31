С 2018 года россияне станут чаще проходить обследование на рак Фото: Олег Яровиков С 2018 года россияне станут чаще проходить обследование на рак Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 2018 года россияне станут чаще проходить обследование на рак. Изменения в проведении онкологического скрининга предусмотрены плановой диспансеризацией, которую жители РФ проходят раз в три года.

По информации газеты «Известия», с 1 января будущего года из плановой диспансеризации граждан исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи, зато обследования на рак участятся.

«Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление колоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет. И что очень важно, мы будем использовать новый иммунохимический метод. Он гораздо точнее выявляет опухоль при ее наличии. И в отличие от менее специфичных тестов не требует длительной подготовки и ограничений в диете. Ведь раньше перед прохождением анализа человек не мог даже зубы почистить», — рассказал «Известиям» главный эксперт Минздрава РФ по профилактической медицине, руководитель Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергей Бойцов.

По его словам, маммография со следующего года будет выполняться с такой периодичностью: один раз в три года женщинам в возрасте 39-49 лет и один раз в два года в возрасте 50-69 лет.

С 2018 года также больше внимания будут уделять людям с лишним весом. Как отметил эксперт, «выявить ожирение очень просто. Кроме веса, важнейшим показателем является окружность талии. У женщин она не должна превышать 88 см, а у мужчин — 102 см».

Со следующего года изменится порядок консультирования людей, страдающих ожирением.

«Дело в том, что диспансеризация состоит из двух этапов: сначала скрининг, а примерно у 30% граждан затем — уточнение диагноза и 45-минутное профилактическое консультирование. Однако не все люди доходят до второго этапа. Поэтому решили сократить время консультации людей с ожирением до десяти минут, но делать это сразу, в первый день», — уточнил Сергей Бойцов.