Жара в Башкирии: должен ли сокращаться рабочий день сотрудников? Фото: автор Жара в Башкирии: должен ли сокращаться рабочий день сотрудников? Фото: автор

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостан под конец второго летнего месяца пришло долгожданное тепло, а местами сильная жара. Главное управление МЧС России по РБ предупредило жителей региона о повышении температуры воздуха 31 июля до 33-38 градусов. По прогнозам синоптиков, в республике завтра, 1 августа, будет 30-градусная жара. При таких погодных условиях на рабочих местах, не оборудованных кондиционерами, сотрудникам приходится нелегко, особенно, если граждане подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Агентство «Башинформ» решило выяснить, при каких условиях возможно сокращение рабочего дня в жару.

«При температуре на рабочем месте в помещении +26,5 градуса рабочий день может быть сокращен на один час, при +27 градусов — на два часа, при +27,5 — на 2,5 часа и так далее. Если термометр показывает в помещении +32,5 градуса, то рабочий день должен составлять не более одного часа», — сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РБ.

В ведомстве пояснили, что существуют определенные нормы СанПиН, а именно Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Согласно документу, пребывание на рабочем месте при температуре свыше либо ниже допустимых величин сокращается. Здесь же указаны отдельные нормы для работников строительной, дорожной сферы, трудящихся под открытым небом.

«Важно знать, что самостоятельно покидать рабочее место нельзя. Сначала нужно провести замеры в соответствии с требованиями СанПиН, составить протокол. Только после этого работодателем подписывается приказ о сокращении рабочего дня», — сказали в министерстве.

Чтобы сделать замеры, можно создать в организации соответствующую комиссию, включив в ее состав представительный орган работников, специалиста по охране труда. Можно привлечь стороннюю организацию, занимающуюся данным видом деятельности.

В случае уменьшения продолжительности ежедневной работы или ее смены, оплата труда сотрудников может также уменьшиться в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально простою. Тут действует часть 2 статьи 157 Трудового кодекса РФ — время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника.