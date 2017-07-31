Жителей Уфы накормят кухней народов мира на фестивале еды «АшМаркет»

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В уфимском центре «Арт-КВАДРАТ» пройдет Фестиваль еды «АшМаркет». Как сообщает один из организаторов Асия Арсланова, уфимцев накормят 5 и 6 августа с 13.00 до 20.00. Гастро-энтузиасты и шеф-повара будут готовить стритфуд-версии национальной кухни.

Тема фестиваля — «Кухни народов мира». Под открытым небом горожане смогут попробовать уличную еду разных стран: балийский носи-горенг, израильский саббих-сэндвич, индийскую лепешку наан. Гастро-энтузиасты сочинят натуральные авторские напитки, подготовят экзотические сорта кофе и чая и местные травяные сборы. Кроме того, будут разные интерпретации плова, колумбийские сладости, фермерские продукты и много ароматных сюрпризов от уфимских кондитеров.

Кулинарная студия «Вилка» проведет мастер-классы по итальянской пасте и приготовлению стейков. Лекцию о национальном напитке кумысе прочитает Вадим Жумабаев. Желающие смогут поучиться рисовать натюрморты с едой у преподавателей Творческой лаборатории.

За анонсами фестиваля можно следить на странице в Инстаграме: Instagram.com/ufafoodaction. Место проведения: Арт-КВАДРАТ, ул. Чернышевского, 88, вход в арку с надписью «#явквадрате».