ФАС возбудила дело против крупнейших мобильных операторов Фото: Карина Камаева
ФАС возбудила дело против крупнейших мобильных операторов
ФАС возбудила дело против крупнейших мобильных операторов Фото: Карина Камаева
УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейших мобильных операторов из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Как сообщают «Известия», в ближайшее время будут подготовлены все соответствующие документы. ФАС надеется на полную отмену роуминга в стране до I квартала 2018 года.
Ранее ведомство вынесло компаниям МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 предупреждение.
В конце июня депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену национального роуминга.