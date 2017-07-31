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31 июля Понедельник

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ФАС возбудила дело против крупнейших мобильных операторов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

ФАС возбудила дело против крупнейших мобильных операторов Фото: Карина Камаева

ФАС возбудила дело против крупнейших мобильных операторов Фото: Карина Камаева

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейших мобильных операторов из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге.

Как сообщают «Известия», в ближайшее время будут подготовлены все соответствующие документы. ФАС надеется на полную отмену роуминга в стране до I квартала 2018 года.

Ранее ведомство вынесло компаниям МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 предупреждение.

В конце июня депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену национального роуминга.

Теги: ФАС, мобильные операторы
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