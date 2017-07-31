Учимся в декрете: в Башкирии мамы могут бесплатно переквалифицироваться или получить дополнительное образование Фото: Олег Яровиков Учимся в декрете: в Башкирии мамы могут бесплатно переквалифицироваться или получить дополнительное образование Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане разработана специальная программа, которая включает в себя возможность бесплатно получить дополнительное профессиональное образование или повысить квалификацию мамам, находящимся в декретном отпуске.

Принять участие в ней могут женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и официально устроены на работу. Для этого необходимо лично обратиться в центр занятости населения по месту жительства и представить следующие документы: заявление о направлении на профессиональное обучение; паспорт или документ, его заменяющий; копию документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; свидетельство о рождении ребенка.

В Минтруда РБ отмечают, что профессиональное обучение женщин-декретниц организуется в целях повышения квалификации, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков, изучения новой техники, технологий по профилю профессиональной деятельности; в целях изменения их профессии, специальности, рода занятий в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся квалификации.

Профессиональное обучение женщин осуществляется в образовательных организациях, которые сотрудничают со службой занятости населения.

Дополнительную информацию об организации и проведении профессионального обучения можно получить в Центре занятости по месту жительства.