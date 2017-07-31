В восьми городах Башкирии установлены камеры видеонаблюдения для слежения за благоустройством дворов Фото: администрация Учалинского района В восьми городах Башкирии установлены камеры видеонаблюдения для слежения за благоустройством дворов Фото: администрация Учалинского района

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Учалы пополнил список городов Башкортостана, где установлены камеры видеонаблюдения, позволяющие в режиме реального времени следить за благоустройством дворов. Среди таких городов — Уфа, Ишимбай, Нефтекамск, Сибай, Янаул, Благовещенск и Дюртюли.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в Учалах сейчас активно ведутся работы в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

На благоустройство дворовых территорий 22 многоквартирных домов в Учалах направят более 20 млн рублей. Речь главным образом идет об установке скамеек и урн для мусора, обустройстве автомобильных парковок, детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек и тротуаров. Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» реализуется под эгидой политической партии «Единая Россия».

Он направлен на комплексное развитие городской территории, благоустройство дворов, создание комфортных мест массового отдыха. Ключевая роль в решении этих вопросов отводится гражданам. Именно они должны принять решение о перечне объектов в своем населенном пункте, которые войдут в окончательный план реализации проекта.

Срок реализации проекта — с 2017 по 2021 годы.

Только в этом году объем финансирования реализации муниципальных программ формирования современной городской среды превысит 1 млрд рублей. Из них из федерального бюджета — 856,64 млн рублей, из республиканского — 175,45 млн.

2/3 объема средств субсидии должны быть направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 1/3 на благоустройство общественных территорий (набережная, площадь или сквер).