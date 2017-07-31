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31 июля Понедельник

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Башкирия вновь оказалась под угрозой шквалистого усиления ветра - МЧС

ОБЩЕСТВО

Башкирия вновь оказалась под угрозой шквалистого усиления ветра - МЧС Фото: автор

Башкирия вновь оказалась под угрозой шквалистого усиления ветра - МЧС Фото: автор

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 1 августа на территории республики прогнозируется угроза шквалистого усиления ветра до 15-20 м/с. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Как сообщалось ранее, в этот день Башкортостане ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах грозы и ливни. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, умеренный. При грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью — 14-19 тепла, днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение
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