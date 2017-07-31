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В Башкирии фермер осваивает ноу-хау в картофелеводстве

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В Башкирии фермер осваивает ноу-хау в картофелеводстве Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии фермер осваивает ноу-хау в картофелеводстве Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе Башкортостана фермер Мухаматгарей Батыров осваивает новые технологии в выращивании картофеля. Руководитель ООО КХ «Уныш» не раз ставил эксперименты, пытаясь найти культуру, которая приживется в местном климате и будет давать хороший урожай. 30 лет занимаясь фермерством, Мухаматгарей Батыров выращивал и привычные зерновые культуры, которые «довел» до элиты, и экзотичный для здешних мест лён для получения масла. Одним из первых в районе он занялся выращиванием картофеля в промышленных масштабах. У него под эту культуру отведено 30 гектаров.

Нынешней весной на полутора гектарах фермер высадил так называемые меристемные семена картофеля — оздоровленный посадочный материал, который получают с использованием метода клонального микроразмножения. Растения получают из меристем — активно делящихся тканей, которые помещают на специальный питательный субстрат в стерильные пробирки и, поддерживая оптимальные условия освещенности, выращивают из очень маленьких частей растения. Они устойчивы к подавляющему большинству различных заболеваний. Для эксперимента было закуплено пять тысяч штук. В течение двух лет фермер планирует размножать семена. Получить из них первый урожай станет возможным лишь в 2019 году, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: сельское хозяйство, фермерство
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