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31 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе бывший инспектор отдела охраны УФСИН осужден за сбыт наркотиков

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе бывший инспектор отдела охраны УФСИН осужден за сбыт наркотиков Фото: Олег Яровиков

В Уфе бывший инспектор отдела охраны УФСИН осужден за сбыт наркотиков Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Дёмский районный суд Уфы приговорил 24-летнего местного жителя к шести годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотика».

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, обвиняемый работал младшим инспектором охраны исправительной колонии №9 Уфы. В феврале этого года его задержали сотрудники МВД и отдела собственной безопасности УФСИН республики. При личном досмотре у злоумышленника нашли около грамма наркотического средства, которое он хотел сбыть. Стражи порядка изъяли весы, 855 пакетиков для расфасовки наркотика и станок для их запаивания.

Подсудимый признал свою вину частично.

В пресс-службе СКР по РБ сообщили, что младший инспектор вступил в сговор с неустановленным лицом о незаконном сбыте наркотиков через систему обмена мгновенными сообщениями Telegram в декабре 2016 года.

Теги: УФСИН, незаконный оборот наркотиков
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