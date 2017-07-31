В Башкирии ОНФ подвел промежуточные итоги реализации дорожного проекта

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, подвели промежуточные итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На интерактивном ресурсе дорожного проекта ОНФ отмечена 221 дорога региона общей протяженностью 297 км. Наибольшую активность проявили уфимцы, которые сигнализировали о 77 проблемных участках. В план ремонта на 2017 год чиновники включили 31 дорогу, 22 из них планируется отремонтировать в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в региональном штабе.

«Безопасность дорожного движения зависит от многих факторов, но основной — это, конечно, качество дорог, — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в республике Азат Фазлыев. — Но качественно — это не значит дорого. Пришло время отходить от традиционного подхода в дорожной отрасли, когда расходы на строительство и ремонт тяжелым грузом ложились на бюджет. Необходимо обратить внимание на инновационные технологии с использованием современных материалов, которые помогут увеличить срок службы дорожного покрытия, повысить ее потребительские качества и снизить затраты. Тогда не придется из года в год латать ямы на асфальте. Привлекая инвесторов, мы создадим конкурентную среду, которая может стать стимулом для развития дорожной отрасли».

Эксперты Народного фронта считают, что мнение граждан должно быть приоритетным при принятии решений по ремонту и строительству дорог. На интерактивном сайте «Карта убитых дорог» жители республики активно продолжают голосовать за проблемные участки, требующие ремонта. На сегодняшний день дороги региона набрали более 12 тысяч голосов пользователей. Первые 30 дорог, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в планы ремонтных работ. Эксперты Народного фронта будут держать на контроле и качество проведенных работ.