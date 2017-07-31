Фотофакт: Уфу атаковали черные жужелицы Фото: читатель



Фотофакт: Уфу атаковали черные жужелицы Фото: читатель

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в прошедшие выходные горожане стали свидетелями настоящего нашествия черных жуков. По словам местных жителей, насекомые в ночное время бились в стекла и москитные сетки, залетали в квартиры и доставили немало хлопот. Неприятные насекомые были замечены по улицам Гафури, Сун-Ят-Сена, Айской, Авроры и Рабкоров. Агентству «Башинформ» читатель прислал фотографии жуков, найденных в помещении одного из торговых комплексов в Кировском районе. Ситуацию с насекомыми прокомментировал директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев.

«Раз в несколько лет бывает подобное нашествие жужелиц. Не обязательно именно таких, как на фотографии, могут быть и другие виды. Например, в Сибае, в Баймакском районе я часто встречал жужелиц золотистоямчатых в три раза больше по размеру, чем в Уфе. Здесь (на фото — прим.), скорее всего, либо хлебная жужелица, либо жужелица — птеростих черный. Точнее сможем сказать, когда привезут экземпляры. Мы изучим их и определим точный вид», — сообщил Михаил Кривошеев.

Сегодня из Стерлитамака пришла информация, что у них в городе нашествие больших мучных хрущаков. По словам эксперта, это уже не жужелица, а другое семейство — «хрущи». Жуки очень похожи, и не специалист, не отличит их друг от друга.

«Вполне возможно, что и те и другие могут вылетать одновременно. Так часто бывает. Это волны жизни, — пояснил директор Зоологического музея БашГУ. — Жужелицы вылупились, накопившись на посевах прошлых лет, хорошо размножились. Отложили личинки. Личинки вылупились и снова начали размножаться. Летят они на Луну, а тут яркий город, который сверкает огнями. Естественно, он привлекает, вот они и путают ориентиры. На самом деле они могут лететь достаточно высоко, может быть даже выше сотни метров над городом».

Жителям республики и столицы, в частности, не стоит бояться жужелиц — опасности для человека они не представляют.

«Для человека они совершенно безобидны, но опасны для посевов — массово могут выгрызать злаковые культуры. Единственно, они выделяют защитные пахучие вещества, если их трогать», — отметил эксперт.

Массовый лёт этих жуков приходится на июнь-июль и длится неделю, может быть, чуть дольше. Потом они улетают в леса. Городским жителям стоит закрывать окна либо ставить москитные сетки. Если черные жуки залетели в дом, то их следует аккуратно взять с помощью подручных средств и выпустить на улицу либо, если это частный дом, вымести.