Земфира вошла в Топ-10 российских звезд-миллионеров по версии Forbes Фото: Ильдар Самерханов Земфира вошла в Топ-10 российских звезд-миллионеров по версии Forbes Фото: Ильдар Самерханов

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Земфира вошла в Топ-10 миллионеров — звезд шоу-бизнеса и спорта по версии журнала Forbes. За 2017 год она заработала пять миллионов долларов, обогнав по доходам Николая Баскова и Егора Крида. Информация опубликована сегодня на сайте издания.

Возглавляют рейтинг оперная певица Анна Нетребко и король поп-музыки Филипп Киркоров. В десятку самых высокооплачиваемых вошли также Дима Билан и Григорий Лепс, заработавшие по шесть миллионов, группа «Би-2» (5,7 миллиона), Сергей Шнуров (пять миллионов).