Военный билет за 180 тысяч рублей: В Башкирии экс-сотрудник военкомата пойман с поличным Фото: Олег Яровиков Военный билет за 180 тысяч рублей: В Башкирии экс-сотрудник военкомата пойман с поличным Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокурор Башкортостана утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего бывшего сотрудника военного комиссариата города Туймазы. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Посредничество во взяточничестве в значительном размере и за совершение заведомо незаконных действий». Уголовное дело будет направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в мае 2015 года злоумышленник получил 180 тысяч рублей от призывника. Из этой суммы 110 тысяч рублей он должен был передать должностным лицам военного комиссариата. За эти деньги призывника бы признали негодным к службе и выдали бы ему военный билет. Обвиняемый планировал оставить себе 70 тысяч рублей за оказанные услуги.

Непосредственно после получения взятки преступник был задержан.

Следователи установили, что призывник, которого пытались незаконно освободить от службы в армии, в октябре 2016 года был признан годным и направлен для прохождения военной службы в вооруженные силы РФ. В пресс-службе следственного управления СКР по РБ добавили, что следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего бывшего начальника второго отделения призыва военных комиссариатов городов Октябрьского и Туймазы.