В двух районах Уфы 1 августа временно отключат холодную воду Фото: Олег Яровиков В двух районах Уфы 1 августа временно отключат холодную воду Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» 1 августа запланировало отключение холодной воды в двух районах башкирской столицы из-за проведения ремонтных работ.

Завтра в Кировском районе с 10 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Тукаева, 33, а также на ул. Новомостовая, 1 и 7.

В Демском районе с 11 до 20 часов холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Новороссийская, 10, 8, 6, 4, 2;

ул. Рядовая, 9, 11, 13, 15;

ул. Центральная, 38, 40, 42, 44;

ул. Левитана, 45, 43, 41, 39, 37.