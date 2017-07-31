Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.54

EUR 69.67

31 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии планируют развивать молочные кухни

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии планируют развивать молочные кухни Фото: Олег Яровиков

В Башкирии планируют развивать молочные кухни Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомитет Башкортостана по торговле и защите прав потребителей планирует выйти с предложением по развитию в республике детских молочных кухонь.

Как сообщили в ведомстве, решение начать активную работу по развитию социального питания принято из-за «не очень хорошей демографической ситуации» в регионе.

Хороший опыт по работе молочных кухонь накоплен на данный момент в столице Башкортостана. Такие кухни нацелены в первую очередь на производство и реализацию цельномолочных продуктов: молока, творога, кисломолочной продукции для детей первых трех лет жизни.

Теги: молочные кухни, Госкомитет РБ по торговле
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть