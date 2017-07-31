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31 июля Понедельник

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В Уфе в припаркованном автомобиле произошел взрыв

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в припаркованном автомобиле произошел взрыв Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»

В Уфе в припаркованном автомобиле произошел взрыв Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе во дворе дома по улице Генерала Горбатова произошел взрыв. По словам очевидца, мужчина оставил в машине канистру с бензином. «В итоге: взрыв и пожар. Рядом стоящий «Хендай» тоже чуть не загорелся. Пришлось разбить окно и убрать с ручника чтобы откатить», — написал в группе «БашДТП» «ВКонтакте» свидетель ЧП.

На сайте республиканского МЧС сообщается, что 30 июля в 16.46 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании на улице Генерала Горбатова автомобиля «Нива». На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС и две спецмашины. Пожар удалось потушить в 17.10.

В пресс-службе ведомства проинформировали, что предположительная причина пожара — нарушение правил хранения туристического газового баллончика. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: пожар, МЧС
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