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31 июля Понедельник

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В платежной системе Сбербанка произошел сбой

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В платежной системе Сбербанка произошел сбой Фото: Олег Яровиков

В платежной системе Сбербанка произошел сбой Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В работе Сбербанка сегодня утром произошел сбой. Клиенты не могли провести операции при помощи банковских карт и системы «Сбербанк Онлайн». О проблемах сообщали пользователи в разных регионах страны.

Как сообщает РБК, проблемы наблюдались в разных регионах страны. Так, в Москве было невозможно перевести деньги с карты на карту через систему «Сбербанк Онлайн». В Свердловской и Челябинской областях у держателей карт Сбербанка возникли проблемы с оплатой товаров в магазинах.

В Хабаровске многие не могли получить деньги в банкоматах и провести оплату через терминалы. При этом банкоматы Сбербанка работали с картами других банков.

Сообщения о проблемах со Сбербанком также приходили из Башкортостана, Тверской, Иркутской, Амурской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Краснодарского, Алтайского и Красноярского края.

В настоящее время неполадки устранены.

«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

О причинах сбоя в Сбербанке не сообщили.

Предыдущий сбой в работе Сбербанка произошел 9 июня, когда в течение 40 минут наблюдались трудности в проведении операций с помощью банковских карт. Тогда в банке признали технический сбой, в результате которого у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterСard и «Мир».

По данным Сбербанка, инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт.

Теги: Сбербанк, сбой платежной системы
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