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31 июля Понедельник

Уфа   °

Председателем жюри фестиваля «Туганлык» будет худрук театра Российской Армии Борис Морозов

КУЛЬТУРА

Председателем жюри фестиваля «Туганлык» будет худрук театра Российской Армии Борис Морозов Фото: телеканал Россия-Культура

Председателем жюри фестиваля «Туганлык» будет худрук театра Российской Армии Борис Морозов Фото: телеканал Россия-Культура

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Председателем жюри Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» будет художественный руководитель театра Российской Армии, режиссер, театральный педагог, актер, народный артист Российской Федерации Борис Морозов. Об этом сообщила помощник худрука Башдрамы им. Гафури Зиля Сагадеева

Ранее сообщалось, что жюри фестиваля возглавит известный российский актер театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист России Евгений Князев. Однако все дни присутствовать на семидневном фестивале он не сможет. Евгений Князев все-таки приедет на несколько дней в башкирскую столицу. Он примет участие в творческой встрече, которая состоится в Малом зале Башкирского театра.

Также запланирована встреча с руководителем совета по национальным театрам Союза театральных деятелей России, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации и Республики Калмыкия, художественным руководителем Национального драматического театра им. Б.Басангова Борисом Манджиевым.

В рамках фестиваля «Туганлык» будут показаны 14 спектаклей тюркоязычных театров. Пройдет Международная научно-практическая конференция «Диалог культур и тюркоязычный театр», будут проведены лекции театроведов Ассоциации театральных критиков Москвы Игоря Овчинникова и Марины Давыдовой. Украшением фестиваля станут этноконцерт с участием артистов из театров-конкурсантов и Театральный йыйын в Кармаскалинском районе.

VI Международный фестиваль «Туганлык» проводится 7-14 сентября на средства гранта Главы Башкортостана (проект «Уфа театральная») на поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии на сумму 9 млн рублей.

Теги: театры
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