В одном из районов Башкирии действуют особый противопожарный режим и ужесточенные санкции к правонарушителям Фото: Олег Яровиков В одном из районов Башкирии действуют особый противопожарный режим и ужесточенные санкции к правонарушителям Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

С начала июля на территории Туймазинского района Башкортостана установилась теплая и сухая погода. Из-за этого повысилась вероятность возникновения очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередачи и линии связи. Возросла угроза перехода огня с участков с сухой травой на лесные массивы.

Для предотвращения пожаров администрация Туймазинского района с 26 июля ввела особый противопожарный режим.

Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности и профилактические мероприятия. Так, запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы на определенных участках, топить печи, кухонные очаги и котельные установки. Усиливается профилактическая работа с населением. В этот период населенные пункты и лесных массивы в ежедневном режиме патрулируются профилактическими группами из числа представителей пожарной охраны, правоохранительных органов и муниципалитетов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ напоминают, что ужесточаются санкции к нарушителям правил пожарной безопасности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Граждане-нарушители заплатят от двух до четырех тысяч рублей. Должностные лица — от 15 до 30 тысяч рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 40 тысяч рублей. Юридические лица — от 200 до 400 тысяч рублей.