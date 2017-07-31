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31 июля Понедельник

Уфа   °

В российском телешоу «Новая звезда» Башкирию представляет этно-проект «Zaman»

КУЛЬТУРА

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Этно-проект «Zaman» участвует в третьем сезоне телешоу «Новая звезда». Коллектив из Москвы представляет Башкортостан. Съемки проекта состоялись в мае, эфиры программы начнутся в августе.

«Весь май мы жили в отеле с участниками разных регионов. С нами занимались хореографы, продюсеры, — рассказал руководитель группы «Zaman» Радмир Муфтахин. — Нам дали известную песню, но мы добавили в нее национальный колорит. Скоро всё сами увидите в эфире».

«Новая Звезда» — ежегодный всероссийский телевизионный конкурс эстрадной песни, первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие 85 регионов. Самые сильные вокалисты страны встречаются на одной сцене. Каждый из них сражается за свой родной край. Знаменитые эксперты в области музыки выбирают сильнейших. Масштабное голосование телезрителей всей России определяет тех, кто пройдет в финал и станет победителем. Особенность шоу — широкая палитра музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до этники.

Теги: телешоу, этно-музыка
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