В Уфе двое пловцов едва не погибли, решив на спор переплыть реку Белую

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 30 июля спасатели предотвратили гибель двух человек, решивших на спор переплыть реку Белую. По информации Службы спасения 112, первый инцидент произошел с 54-летней женщиной. Она вместе со знакомой отдыхала на берегу реки в районе Мелькомбината.

«Как возникла у уфимки почтенного возраста идея переплыть основную водную артерию города, остается только гадать. Сначала всё было в порядке, но где-то на середине пловчиху покинули силы, и ее начало сносить течением. Хорошо, что ее знакомая, как только поняла, что подруга не справится сама, сразу же набрала «112» и сообщила о ситуации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели оперативно прибыли, извлекли женщину из воды и после оказания помощи передали ее подруге.

В этот же день при таких же обстоятельствах был спасен 40-летний мужчина. Он решил доказать себе и знакомым, что сможет переплыть реку Белую. В итоге пловец стартовал, ориентировочно, напротив Бельского пляжа. Обессиленного, но живого спасатели обнаружили его в районе гипермаркета «Лента».

Предположительно, в обоих случаях пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве отметили, что только за прошедшее воскресенье было спасено восемь человек: трое — на официальных зонах отдыха, пятеро — на «диких пляжах».