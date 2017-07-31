В Уфе сотрудники ДПС остановили пассажирский автобус с нетрезвым водителем Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Уфе сотрудники ДПС остановили пассажирский автобус с нетрезвым водителем Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в районе переулка Кулибина утром 30 июля внимание инспекторов ДПС привлек ехавший нестабильным курсом пассажирский автобус ПАЗ. На сигнал сотрудников об остановке водитель не отреагировал. Стражи порядка смогли догнать и остановить автобус.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, при проверке документов и разговоре от 32-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя. Позже алкотестер показал наличие алкогольного опьянения.

Водитель с этими показаниями не согласился, после чего был доставлен в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Прибыв на место, он отказался его проходить. В отношении нарушителя составлен административный материал, а автобус эвакуирован на специализированную стоянку.